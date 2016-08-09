Завтра в Украине до +35°, местами ожидаются дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 10 августа в Украине температура поднимется до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

В большинстве областей завтра без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В Киеве завтра без осадков, ночью +15°, днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.4 м/с.

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Во Львове 10 августа осадков не ожидается, ночью +9°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +31°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Виннице в среду небольшая облачность. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +18°, днем +33°, ветер переменный, легкий.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура ночью +19°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.

В Симферополе гроза. Температура ночью +21°, днем +35°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +31°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Краматорске в среду облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +32°, ветер северо-восточный, легкий.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, легкий.

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