Шторм в Шотландии выбросил на берег нефтяную платформу весом в 17 тыс. тонн (фото)
Во время шторма нефтедобывающая платформа отсоединилась от буксира и была выброшена на один из островов.
В понедельник, 8 августа, во время шторма нефтедобывающая платформа Transocean Winner отсоединилась от буксира и была выброшена на один из Гебридских островов (Шотландия), сообщает Sky News.
В Новом Орлеане прошел разрушительный торнадо (видео)
Людей просят не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе сотрудников аварийных служб. Отмечается, что пляж на острове Льюис-энд-Гаррис популярен среди туристов.
На борту платформы никого не было, но на Transocean Winner находится 280 тонн дизельного топлива. Экологи опасаются возможного загрязнения местности, но береговая охрана считает, что вероятность этого небольшая.
Напомним, тропический шторм "Хавьер" надвигается на мексиканский штат Нижняя Калифорния.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 74 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей