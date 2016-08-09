Шторм в Шотландии выбросил на берег нефтяную платформу весом в 17 тыс. тонн (фото)

16:00, 9 августа 2016
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Во время шторма нефтедобывающая платформа отсоединилась от буксира и была выброшена на один из островов.

SWNS.com
Шторм в Шотландии выбросил на берег нефтяную платформу / SWNS.com

В понедельник, 8 августа, во время шторма нефтедобывающая платформа Transocean Winner отсоединилась от буксира и была выброшена на один из Гебридских островов (Шотландия), сообщает Sky News.

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Людей просят не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе сотрудников аварийных служб. Отмечается, что пляж на острове Льюис-энд-Гаррис популярен среди туристов.

На борту платформы никого не было, но на Transocean Winner находится 280 тонн дизельного топлива. Экологи опасаются возможного загрязнения местности, но береговая охрана считает, что вероятность этого небольшая.

gcaptain.com
В результате происшествия никто не пострадал / gcaptain.com
gcaptain.com
Шторм в Шотландии выбросил на берег нефтяную платформу / gcaptain.com

Напомним, тропический шторм "Хавьер" надвигается на мексиканский штат Нижняя Калифорния.

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