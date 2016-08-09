Количество жертв наводнений в Македонии увеличилось до 22

14:51, 9 августа 2016
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Из-за наводнений и сильных ветров в Македонии погибли 22 человека.

Reuters
Reuters

Количество жертв наводнений, обрушившихся на Македонию в результате проливных дождей, увеличилось до 22, сообщает Международный комитет Красного Креста.

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Кроме того, 60 человек получили травмы.

За сутки в Македонии выпало более 90 мм осадков - это выше среднемесячного показателя для Балканских стран. В результате ливней были разрушены трассы, поля, повреждены сотни домов.

Сотни людей были эвакуированы из муниципалитета Гази-Баба и столицы страны Скопье.

Напомним, не менее 44 человек погибли из-за проливных дождей и оползней, вызванных тропическим штормом "Эрл" на востоке Мексики.

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