На дорогах Украины температура поднимется до +32°, без осадков

12:56, 9 августа 2016
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Сегодня и в среду на украинских дорогах ожидается жаркая погода, практически без осадков. 

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины температура поднимется до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +27°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +34°, осадков не ожидается.

На трассе Киев - Ужгород во вторник небольшая облачность, температура в дороге +24° … +30°. В среду во Львовоской области возможен дождь, температура до +30°.

В Украине сегодня до +35°, осадков не ожидается (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, малооблачно. Завтра на данном маршруте в Донецкой и Днепропетровской областях ожидаются грозы, температура до +32°.

В направлении Харькова сегодня солнечно. Температура в дороге до +28°. 10 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +27°… +30°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению в среду небольшая облачность, температура до +30°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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