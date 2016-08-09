В Лесото прошел сильнейший снегопад за 20 лет

12:23, 9 августа 2016
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Шторм в Лесото принес с собой сильнейший снегопад. 

theatlantic.com
Шторм в Лесото принес с собой сильнейший снегопад / theatlantic.com

Сильнейший за 20 лет снегопад прошел в африканском королевстве Лесото, сообщает The Weather Channel.

На Мексику надвигается очередной шторм

В результате шторма погибли двое пастухов, не менее восьми туристов получили травмы.

Сообщается, что такого сильного снегопада в стране не было не менее двух десятилетий.

Ранее в Лесото подобные снегопады не были редкостью, но в последние годы они очень нерегулярны, поскольку королевство страдает от сильной засухи.

Напомним, на высочайшей горе Гавайских островов выпал снег.

На горе Мауна-Кеа, которая находится на высоте 4205 м над уровнем моря, снег выпадает несколько раз в году.

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