В Лесото прошел сильнейший снегопад за 20 лет

Шторм в Лесото принес с собой сильнейший снегопад.

Шторм в Лесото принес с собой сильнейший снегопад / theatlantic.com

Сильнейший за 20 лет снегопад прошел в африканском королевстве Лесото, сообщает The Weather Channel.

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В результате шторма погибли двое пастухов, не менее восьми туристов получили травмы.

Сообщается, что такого сильного снегопада в стране не было не менее двух десятилетий.

Ранее в Лесото подобные снегопады не были редкостью, но в последние годы они очень нерегулярны, поскольку королевство страдает от сильной засухи.

Напомним, на высочайшей горе Гавайских островов выпал снег.

На горе Мауна-Кеа, которая находится на высоте 4205 м над уровнем моря, снег выпадает несколько раз в году.