В Черниговской области установлен наивысший класс пожарной опасности
В Черниговской области установлен самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник управления ГСЧС в области Роман Гордовый.
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По его информации, в круглосуточном режиме дежурства находится 200 человек и 64 единицы основной и специальной техники от областной службы чрезвычайных ситуаций. Еще более 170 человек и почти 130 единиц транспорта в случае необходимости могут быть задействованы от местной пожарной охраны и добровольных противопожарных формирований. Местные органы власти создают резерв горюче-смазочных материалов для пожаротушения.
Кроме того, прорабатывается вопрос приобретения беспилотника для более качественного отслеживания лесов на предмет предупреждения пожаров.
С начала года в Черниговской области произошло около 250 пожаров. В основном горели сухая трава и мусор на открытых местностях. В то же время зафиксировано 15 пожаров в лесных массивах и 4 пожара на торфяниках. Самым опасным оказался лесной пожар, произошедший в июле во время проведения стрельб на военном полигоне в Гончаровском, - его площадь составляла около 20 га. Значительный ущерб в конце июля возле села Даневка Козелецкого района причинил пожар площадью около 40 га в результате сжигания стерни.
Напомним, ранее сообщалось, что в ряде областей Украины до 12 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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