Тропический шторм "Хавьер" надвигается на мексиканский штат Нижняя Калифорния.

На Мексику надвигается очередной шторм / Strange sounds

Тропический шторм "Хавьер" приближается к штату Нижняя Калифорния (Мексика), сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также Мощный шторм прошел в Миннесоте (фото)

Ожидается, что в ближайшие дни сильный ветер и дождь накроет туристический курорт Лос-Кабос.

В понедельник вечером шторм находился примерно в 88 км от Лос-Кабоса, он движется со скоростью 104 км/ч.

Как сообщал УНИАН, не менее 44 человек погибли из-за проливных дождей и оползней, вызванных тропическим штормом "Эрл" на востоке Мексики.