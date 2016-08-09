На Мексику надвигается очередной шторм

10:25, 9 августа 2016
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Тропический шторм "Хавьер" надвигается на мексиканский штат Нижняя Калифорния.

Strange sounds
На Мексику надвигается очередной шторм / Strange sounds

Тропический шторм "Хавьер" приближается к штату Нижняя Калифорния (Мексика), сообщает The Wall Street Journal.

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Ожидается, что в ближайшие дни сильный ветер и дождь накроет туристический курорт Лос-Кабос.

В понедельник вечером шторм находился примерно в 88 км от Лос-Кабоса, он движется со скоростью 104 км/ч.

Как сообщал УНИАН, не менее 44 человек погибли из-за проливных дождей и оползней, вызванных тропическим штормом "Эрл" на востоке Мексики.

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