Количество жертв урагана "Эрл" в Мексике увеличилось до 44
В результате проливных дождей и оползней на востоке Мексики погибли не менее 44 человек.
Не менее 44 человек погибли из-за проливных дождей и оползней, вызванных тропическим штормом "Эрл" на востоке Мексики, сообщает ТАСС со сслыкой на местные власти.
В Новом Орлеане прошел разрушительный торнадо (видео)
В частности, губернатор штата Пуэбла Рафаэль Морено Валье подтвердил гибель 32 местных жителей.
При этом власти не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку разбор завалов продолжается. Как отметил Валье, в регионе приняты меры для предотвращения распространения заболеваний.
В штате Веракус количество жертв увеличилось до 12 человек. По данным губернатора региона Хавьера Дуарте, более 1,2 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
Оползни нарушили сообщение с 18 населенными пунктами.
Напомним, в индийском штате Бихар от наводнений погибли 95 человек.
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