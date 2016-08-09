Количество жертв урагана "Эрл" в Мексике увеличилось до 44

В результате проливных дождей и оползней на востоке Мексики погибли не менее 44 человек.

Reuters

Не менее 44 человек погибли из-за проливных дождей и оползней, вызванных тропическим штормом "Эрл" на востоке Мексики, сообщает ТАСС со сслыкой на местные власти.

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В частности, губернатор штата Пуэбла Рафаэль Морено Валье подтвердил гибель 32 местных жителей.

При этом власти не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку разбор завалов продолжается. Как отметил Валье, в регионе приняты меры для предотвращения распространения заболеваний.

В штате Веракус количество жертв увеличилось до 12 человек. По данным губернатора региона Хавьера Дуарте, более 1,2 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Оползни нарушили сообщение с 18 населенными пунктами.

Напомним, в индийском штате Бихар от наводнений погибли 95 человек.