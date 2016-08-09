В столице сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве воздух прогреется до +27°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня до +27° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.

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