В столице сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +27°
Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве воздух прогреется до +27°, осадков не ожидается.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
На украинских дорогах температура поднимется до +36°, без осадков
Сегодня солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27.
Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 74 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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