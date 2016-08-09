В столице сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +27°

08:30, 9 августа 2016
1167
0

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве воздух прогреется до +27°, осадков не ожидается.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня до +27° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +36°, без осадков

Сегодня солнце в столице взошло в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей