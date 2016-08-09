В Украине сегодня до +35°, осадков не ожидается (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +27°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Во Львове 9 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +26°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +30°, ветер северный и северо-восточный, до 5.0 м/с.

Сегодня в стране до +35° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +35°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.6 м/с.

В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Краматорске во вторник ясно, днем +32°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.

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