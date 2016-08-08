В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +27°.

Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +24°.

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Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 августа, в Украине температура поднимется до +35°, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами.

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