В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +27°

19:00, 8 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +27°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +24°.

Погода на неделю: в Украине до +35°, практически без осадков

Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:38, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 августа, в Украине температура поднимется до +35°, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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