Завтра в Украине до +35°, на востоке ожидаются дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 августа, в Украине температура поднимется до +35°, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +27°. Ветер переменный, до 1.3 м/с.
Погода на неделю: в Украине до +35°, практически без осадков
Во Львове 9 августа осадков не ожидается, ночью +13°, днем +28°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +15°, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.
В Виннице во вторник небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.
В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +20°, днем +35°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +23°, днем +31°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Краматорске во вторник гроза, температура ночью +19°, днем +31°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
На украинских дорогах температура поднимется до +36°, без осадков
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°