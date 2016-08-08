Завтра в Украине до +35°, на востоке ожидаются дожди (карта)

18:30, 8 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 августа, в Украине температура поднимется до +35°, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами.

mosaicon.hu
Завтра в стране практически без осадков / mosaicon.hu

В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +27°. Ветер переменный, до 1.3 м/с.

Погода на неделю: в Украине до +35°, практически без осадков

Во Львове 9 августа осадков не ожидается, ночью +13°, днем +28°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +15°, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.

В Виннице во вторник небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

УНИАН
В Укриане завтра до +32° / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.

В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +20°, днем +35°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +23°, днем +31°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Краматорске во вторник гроза, температура ночью +19°, днем +31°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

На украинских дорогах температура поднимется до +36°, без осадков

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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