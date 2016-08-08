На Харьковщине из-за непогоды тысячи людей остались без света (фото)
В разных районах Харькова и области повалено несколько десятков деревьев.
Как сообщает Харьковская облгосадминистрация на своем официальном сайте, 7 августа около 15:00 в результате сильного порывистого ветра с дождем и градом произошли нарушения в работе систем жизнеобеспечения и другие происшествия.
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В частности, в Харьковском районе был частично обесточен поселок Песочин. Без света остались около 2000 абонентов частного сектора. По состоянию на 21:30 электроснабжение восстановлено. Кроме того, в Песочине вблизи АЗС WOG на трассе Киев-Харьков-Довжанский на проезжую часть упало дерево.
В Холодногорском районе Харькова было подтоплено здание школы №87. Подразделения ГСЧС проводили откачку воды с помощью мотопомпы.
В Харькове на улице Золочевской с двухэтажного здания ветром сорвало часть односкатной металлической крыши на площади 30 кв. м. На первом этаже расположена столовая, второй этаж не эксплуатируется.
В Харькове и области повалены десятки деревьев. Работы по их уборке продолжаются сегодня, 8 августа. Пострадавших нет.
Напомним, во время урагана, который обрушился на Одессу вечером 7 августа, было повалено 49 деревьев.
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