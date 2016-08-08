На Харьковщине из-за непогоды тысячи людей остались без света (фото)

14:30, 8 августа 2016
1085
0

В разных районах Харькова и области повалено несколько десятков деревьев.

vk.com/h_kharkov
В Харькове из-за непогоды тысячи людей остались без света / vk.com/h_kharkov

Как сообщает Харьковская облгосадминистрация на своем официальном сайте, 7 августа около 15:00 в результате сильного порывистого ветра с дождем и градом произошли нарушения в работе систем жизнеобеспечения и другие происшествия.

Под Одессой на фестивале Z-Games из-за удара молнии погиб человек

В частности, в Харьковском районе был частично обесточен поселок Песочин. Без света остались около 2000 абонентов частного сектора. По состоянию на 21:30 электроснабжение восстановлено. Кроме того, в Песочине вблизи АЗС WOG на трассе Киев-Харьков-Довжанский на проезжую часть упало дерево.

В Холодногорском районе Харькова было подтоплено здание школы №87. Подразделения ГСЧС проводили откачку воды с помощью мотопомпы.

В Харькове на улице Золочевской с двухэтажного здания ветром сорвало часть односкатной металлической крыши на площади 30 кв. м. На первом этаже расположена столовая, второй этаж не эксплуатируется. 

В Харькове и области повалены десятки деревьев. Работы по их уборке продолжаются сегодня, 8 августа. Пострадавших нет.

vk.com/h_kharkov
В разных районах Харькова и области повалены деревья /  vk.com/h_kharkov
vk.com/h_kharkov
В Харькове с двухэтажного здания ветром сорвало часть металлической крыши / vk.com/h_kharkov

Напомним, во время урагана, который обрушился на Одессу вечером 7 августа, было повалено 49 деревьев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей