На украинских дорогах температура поднимется до +36°, без осадков

Сегодня и во вторник на дорогах Украины ожидается жаркая погода, без осадков.

На дорогах Украины до +36° / georgiysidun.blogspot.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +25°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, осадков не ожидается.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник небольшая облачность, температура в дороге +22° … +27°. Во вторник без осадков, температура до +30°.

Читайте также Погода на неделю: в Украине до +35°, практически без осадков

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +32°.

В направлении Харькова сегодня солнечно. Температура в дороге до +28°. 9 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +27°… +29°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +24° … +26°. По данному направлению во вторник небольшая облачность, температура до +38°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.