На украинских дорогах температура поднимется до +36°, без осадков
Сегодня и во вторник на дорогах Украины ожидается жаркая погода, без осадков.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +25°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, осадков не ожидается.
На трассе Киев - Ужгород в понедельник небольшая облачность, температура в дороге +22° … +27°. Во вторник без осадков, температура до +30°.
Погода на неделю: в Украине до +35°, практически без осадков
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +32°.
В направлении Харькова сегодня солнечно. Температура в дороге до +28°. 9 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +27°… +29°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +24° … +26°. По данному направлению во вторник небольшая облачность, температура до +38°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°