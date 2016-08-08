Погода на неделю: в Украине до +35°, практически без осадков

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +35°.

На этой неделе в стране практически без осадков / igormelika.com.ua

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +35°.

Во вторник, 9 августа, в стране ожидается малооблачная погода. Температура днем +26°...+35°.

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В среду, 10 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +10°...+19°, днем до +35°.

В четверг на западе и востоке ожидаются дожди, ночью +7°...+21°, днем до +34°.

В пятницу практически по всей территории Украины пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +20°...+35°.

В субботу в Украине осадков не ожидается. Температура ночью +8°...+13°, днем до +29°.

В воскресенье в большинстве областей солнечно, температура ночью +10°...+16°, днем до +29°.

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