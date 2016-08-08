Ураган в Одессе повалил полсотни деревьев
Во время урагана выпало 55 мм осадков.
Во время урагана, который обрушился на Одессу вечером 7 августа, было повалено 49 деревьев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил 1-й заместитель мэра Одессы Анатолий Орловский.
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"Вчера во второй половине дня прошел сильный ливень с ураганным ветром, скорость которого достигала 30 м/с. В результате ураганным ветром повалено 49 деревьев. Выпало 55 мм осадков, что превышает месячную норму", - сказал Орловский.
Из-за падающих деревьев и веток было зафиксировано 48 повреждений электросетей, в том числе двух высоковольтных линий. В общей сложности зафиксировано 83 оставшихся без электричества дома (многоэтажных и частных).
Как отметил Орловский, для ликвидации последствий стихии оперативно создали штаб, в который вошли представители различных служб, предприятий и ведомств: "Горзелентрест", "Городские дороги", "Одессаоблэнерго" и пр.
"Очень оперативно были сформированы бригады, которые сразу приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия… Были перекрыты частично улицы - Среднофнтанская, Французский бульвар, Фонтанская дорога, Пироговская.
Упавшими деревьями повреждены 4 машины", - сказал Орловский.
В городе погибших и пострадавших нет. Заместитель мера акцентировал, что, в сводках Гидрометцентра, ураган не прогнозировался.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий урагана.
Как сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья.
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