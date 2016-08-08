Количество жертв наводнений в Индии увеличилось до 95

В индийском штате Бихар от наводнений погибли 95 человек.

Reuters

В штате Бихар на северо-востоке Индии погибли 95 человек, сообщает The Times of India.

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Всего от наводнений пострадали 33 млн человек в 14 штатах. Наибольшее количество погибших зафиксировано в штате Пурния - 28.

Сообщается, что во многих реках уровень воды превысил максимально допустимые нормы, наводнения затопили 6 млн га посевов.

Как сообщал УНИАН, в индийском штате Одиша за четыре дня в результате ударов молний погибли 56 человек. Наибольшее количество погибших - восемь - зафиксировано в районе Баласор. Также смертельные случаи были зарегистрированы в округах Бхадрак, Маюрбхандж и Кхурда.