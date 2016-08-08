В Калифорнии произошел крупный пожар: горит национальный лес (фоторепортаж)

10:24, 8 августа 2016
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В воскресенье на юге штата Калифорния (США) начался лесной пожар.

Reuters
Reuters

В национальном лесу Сан-Бернардино (Калифорния, США) вчера, 7 августа, начался лесной пожар, сообщает ABC News.

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Пожар начался примерно в 88 км от Лос-Анджелеса. Из-за быстрого распространения огня спасатели эвакуировали несколько десятков домов.

С пожаром борются 350 пожарных, а также несколько самолетов и вертолетов.

Сообщается, что из-за сильного ветра дым распространился на север - к пустыне Мохаве.

Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, в Испании продолжают ликвидировать последствия лесного пожара на острове Пальма.

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