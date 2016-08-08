Жертвами тропического шторма "Эрл" в Мексике стали 38 человек

09:31, 8 августа 2016
1141
0

Число жертв оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Эрл" в Мексике, достигло 38.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на местные власти.

В Новом Орлеане прошел разрушительный торнадо (видео)

Больше всего пострадал штат Пуэбла, где погибли 28 человек. Еще 10 человек погибли в штате Веракрус.

Большинство жертв погибли, когда их дома оказались погребены под оползнями в отдаленных местах - например, городе Хуаучинанго в штате Пуэбла или деревне Коскоматепек в штате Веракрус.

Рядом с Хуаучинанго целый холм обрушился на дома местных жителей.

Напомним, ранее в Гаити и Доминиканской Республике от урагана "Эрл" погибли девять человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей