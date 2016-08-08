Жертвами тропического шторма "Эрл" в Мексике стали 38 человек

Число жертв оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Эрл" в Мексике, достигло 38.

Reuters

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на местные власти.

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Больше всего пострадал штат Пуэбла, где погибли 28 человек. Еще 10 человек погибли в штате Веракрус.

Большинство жертв погибли, когда их дома оказались погребены под оползнями в отдаленных местах - например, городе Хуаучинанго в штате Пуэбла или деревне Коскоматепек в штате Веракрус.

Рядом с Хуаучинанго целый холм обрушился на дома местных жителей.

Напомним, ранее в Гаити и Доминиканской Республике от урагана "Эрл" погибли девять человек.