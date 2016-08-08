В Киеве сегодня днем до +25°, без осадков

08:30, 8 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 августа, в столице воздух прогреется до +25°, осадков не ожидается.

nastol.com.ua
В Киеве сегодня без осадков / nastol.com.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:36, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.

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