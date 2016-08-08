Сегодня в Украине без осадков, температура поднимется до +35° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 августа, в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
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Во Львове 8 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +25°. Ветер северный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +31°, ветер северный, до 7.5 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный, умеренный.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +35°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +31°. Ветер северный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +34°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Краматорске в понедельник ясно, днем +31°. Ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°