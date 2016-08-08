Сегодня в Украине без осадков, температура поднимется до +35° (карта)

08:01, 8 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 августа, в Украине днем до +35°, осадков синоптики не обещают.

Sergey Zozula, panoramio
В Украине сегодня без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Во Львове 8 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +25°. Ветер северный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +31°, ветер северный, до 7.5 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +35° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный, умеренный.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +35°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +31°. Ветер северный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +34°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Краматорске в понедельник ясно, днем +31°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +33°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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