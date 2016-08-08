Институт геофизики: под Мариуполем произошло именно землетрясение

06:25, 8 августа 2016
2485
0

Версию взрыва в Институте геофизики имени Субботина называют маловероятной. Впрочем, окончательные выводы обещают обнародовать, когда получат информацию от других сейсмических станций.

http://quakes.globalincidentmap.com/
Геофизики: под Мариуполем на Донетчине произошел собственно землетрясение / quakes.globalincidentmap.com

Об этом в комментарии 5 каналу сообщил заместитель директора по научной работе Института Александр Кендзера.

По его словам, интенсивность толчков на поверхности достигала 6 баллов из 12 возможных. Последний раз землетрясение такой мощности в Украине было в начале прошлого года, на границе Сумской и Полтавской областей.

В штабе АТО рассказали, что подземные толчки в Мариуполе напоминали взрывную волну

Как сообщал УНИАН, в городе Мариуполе Донецкой области произошло землетрясение.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, жертв среди населения и разрушений в результате землетрясения нет. Также подземные толчки ощутили жители города Бердянска.

По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло около 11:15. Эпицентр землетрясения находился в 78 км южнее города Донецка и в 21 км севернее пгт Старый Крым Мариупольского района на глубине 10 км.

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, магнитуда землетрясения в Мариуполе составила 4,9 балла, также зафиксированы подземные толчки в Запорожье магнитудой 1-2 балла.

По состоянию на 14:00, по данным ГСЧС, кроме Бердянска и Запорожья, толчки землетрясения ощущались также в Днепре. Погибших и травмированных не выявлено.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей