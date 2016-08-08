Институт геофизики: под Мариуполем произошло именно землетрясение
Версию взрыва в Институте геофизики имени Субботина называют маловероятной. Впрочем, окончательные выводы обещают обнародовать, когда получат информацию от других сейсмических станций.
Об этом в комментарии 5 каналу сообщил заместитель директора по научной работе Института Александр Кендзера.
По его словам, интенсивность толчков на поверхности достигала 6 баллов из 12 возможных. Последний раз землетрясение такой мощности в Украине было в начале прошлого года, на границе Сумской и Полтавской областей.
В штабе АТО рассказали, что подземные толчки в Мариуполе напоминали взрывную волну
Как сообщал УНИАН, в городе Мариуполе Донецкой области произошло землетрясение.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, жертв среди населения и разрушений в результате землетрясения нет. Также подземные толчки ощутили жители города Бердянска.
По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло около 11:15. Эпицентр землетрясения находился в 78 км южнее города Донецка и в 21 км севернее пгт Старый Крым Мариупольского района на глубине 10 км.
Как впоследствии сообщили в ГСЧС, магнитуда землетрясения в Мариуполе составила 4,9 балла, также зафиксированы подземные толчки в Запорожье магнитудой 1-2 балла.
По состоянию на 14:00, по данным ГСЧС, кроме Бердянска и Запорожья, толчки землетрясения ощущались также в Днепре. Погибших и травмированных не выявлено.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°