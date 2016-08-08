Институт геофизики: под Мариуполем произошло именно землетрясение

Версию взрыва в Институте геофизики имени Субботина называют маловероятной. Впрочем, окончательные выводы обещают обнародовать, когда получат информацию от других сейсмических станций.

Геофизики: под Мариуполем на Донетчине произошел собственно землетрясение / quakes.globalincidentmap.com

Об этом в комментарии 5 каналу сообщил заместитель директора по научной работе Института Александр Кендзера.

По его словам, интенсивность толчков на поверхности достигала 6 баллов из 12 возможных. Последний раз землетрясение такой мощности в Украине было в начале прошлого года, на границе Сумской и Полтавской областей.

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Как сообщал УНИАН, в городе Мариуполе Донецкой области произошло землетрясение.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, жертв среди населения и разрушений в результате землетрясения нет. Также подземные толчки ощутили жители города Бердянска.

По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло около 11:15. Эпицентр землетрясения находился в 78 км южнее города Донецка и в 21 км севернее пгт Старый Крым Мариупольского района на глубине 10 км.

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, магнитуда землетрясения в Мариуполе составила 4,9 балла, также зафиксированы подземные толчки в Запорожье магнитудой 1-2 балла.

По состоянию на 14:00, по данным ГСЧС, кроме Бердянска и Запорожья, толчки землетрясения ощущались также в Днепре. Погибших и травмированных не выявлено.