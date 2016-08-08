Из-за непогоды в Македонии погибли 20 человек, в столице объявлено чрезвычайное положение
Правительство Македонии объявило чрезвычайное положение в столице Скопье и окрестностях после того, как неожиданные наводнения, вызванные сильными ливнями и ураганами прошлой ночью, унесли жизни не менее 20 человек.
Раненых или травмированных, по сообщениям, сотни, но в основном легко, пишет Радио Свобода.
По данным властей, из пострадавших районов эвакуировали более тысячи человек.
Мэр Скопье Коце Траяновський назвал это невиданной в его городе катастрофой.
Из-за сильной непогоды в Одессе затоплены улицы и повалены деревья (фото, видео)
По сообщениям местных средств информации, столицу и окрестности охватили минувшей ночью ураганы с ветрами скоростью более 70 километров в час, из-за сильных ливней вода затопила некоторые районы на глубину до полутора метра. Также сообщают о значительных повреждения кольцевой автотрассы вокруг города.
По словам очевидцев, часть жертв погибли в собственных домах, заблокированные там из-за быстрого наводнения.
Стихия разрушила сотни домов и затопила сотни автомобилей, многими улицами и дорогами теперь невозможно проехать, несколько районов остались без электроэнергии.
Как сообщал УНИАН ранее, полиция Македонии заявляла о гибели по меньшей мере 15 человек в результате сильного ливня и ураганного ветра, которые прошли ночью в Скопье.
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