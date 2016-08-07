Из-за сильной непогоды в Одессе затопило улицы и повалены деревья (фото, видео)
На Одессу обрушился ливень с градом. В мэрии создали штаб по ликвидации последствий стихии.
Как передает корреспондент УНИАН, дождь, перешедший в грозу с ливнем, начался примерно в 17.00. Также поднялся ураганный ветер, начали ломаться деревья, огромные ветки падают на проезжую часть, тротуар, электрические провода, припаркованные машины.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на Соборной площади упало большое дерево и повредило автомобиль, есть поваленные деревья в районе Большого Фонтана.
Водители останавливали автомобили из-за плохой видимости, город замер в пробках.
Снесло ветром пластиковые столы и стулья в расположенных на улицах кафе.
Утонувшую посреди дороги машину достают одесские курсанты #Одессаhttps://t.co/ziKnp0E9pj pic.twitter.com/yiJ5riXC0F— Новости Одессы (@odessanews888) August 7, 2016
На Черемушках выпал град, размер которого превышал в диаметре 10 мм.
Как сообщал УНИАН, в Затоке во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек. Во время ураганного ветра сорвало на фестивале некоторые локации и, по предварительным данным, три человека получили телесные повреждения.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°