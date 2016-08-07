Из-за сильной непогоды в Одессе затопило улицы и повалены деревья (фото, видео)

На Одессу обрушился ливень с градом. В мэрии создали штаб по ликвидации последствий стихии.

Фото dumskaya.net

Как передает корреспондент УНИАН, дождь, перешедший в грозу с ливнем, начался примерно в 17.00. Также поднялся ураганный ветер, начали ломаться деревья, огромные ветки падают на проезжую часть, тротуар, электрические провода, припаркованные машины.

Фото dumskaya.net

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Водители останавливали автомобили из-за плохой видимости, город замер в пробках.

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Как сообщал УНИАН, в Затоке во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек. Во время ураганного ветра сорвало на фестивале некоторые локации и, по предварительным данным, три человека получили телесные повреждения.