Под Одессой на фестивале Z-Games из-за удара молнии погиб человек
В Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games из-за удара молнии погиб человек.
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, ЧП произошло примерно в 18.00 возле базы отдыха «Кобзарь» в пгт Затока, где проходит фестиваль. Молния ударила во время налетевшей бури. В настоящее время уточняются личные данные молодого человека.
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Кроме того, по словам Мельника, во время ураганного ветра сорвало на фестивале некоторые локации и, по предварительным данным, три человека получили незначительные телесные повреждения.
Мельник добавил, что в 14.30 главк ГСЧС давал предупреждение о надвигающейся буре.
Сегодня на Одессу обрушился ливень с градом, затопило улицы, от ураганного ветра ломались деревья.
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