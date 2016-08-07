В Македонии жертвами сильного ливня и урагана стали 15 человек

Полиция Македонии сообщает о гибели по меньшей мере 15 человек в результате сильного ливня и ураганного ветра, обрушившегося ночью на Скопье.

REUTERS

Как передает Русская служба Би-би-си, еще не менее шести человек числятся пропавшими без вести.

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По некоторым сообщениям, в наиболее пострадавших районах уровень воды поднялся на полтора метра, сильно разрушена кольцевая дорога вокруг Скопье.

Вечером там вновь ожидаются проливные дожди.