В Македонии жертвами сильного ливня и урагана стали 15 человек

17:06, 7 августа 2016
5020
0

Полиция Македонии сообщает о гибели по меньшей мере 15 человек в результате сильного ливня и ураганного ветра, обрушившегося ночью на Скопье.

REUTERS
REUTERS

Как передает Русская служба Би-би-си, еще не менее шести человек числятся пропавшими без вести.

Из-за проливных дождей в Индии рухнул мост, более 20 человек пропали без вести (видео)

По некоторым сообщениям, в наиболее пострадавших районах уровень воды поднялся на полтора метра, сильно разрушена кольцевая дорога вокруг Скопье.

Вечером там вновь ожидаются проливные дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей