В Македонии жертвами сильного ливня и урагана стали 15 человек
Полиция Македонии сообщает о гибели по меньшей мере 15 человек в результате сильного ливня и ураганного ветра, обрушившегося ночью на Скопье.
Как передает Русская служба Би-би-си, еще не менее шести человек числятся пропавшими без вести.
Из-за проливных дождей в Индии рухнул мост, более 20 человек пропали без вести (видео)
По некоторым сообщениям, в наиболее пострадавших районах уровень воды поднялся на полтора метра, сильно разрушена кольцевая дорога вокруг Скопье.
Вечером там вновь ожидаются проливные дожди.
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