Мариуполь всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6

12:54, 7 августа 2016
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Подземные толчки не повлекли за собой жертв или разрушений.

http://quakes.globalincidentmap.com/
Мариуполь и населенные пункты вокруг всколыхнуло землетрясение / quakes.globalincidentmap.com/

В Мариуполе и близлежащих населенных пунктах Донецкой области произошло землетрясение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7

Жертв среди населения и разрушений с последствиями землетрясения нет, остальные обстоятельства пока выясняются.

По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло около 11:15. Эпицентр землетрясения находился в 78 км на юг от Донецка и в 21 км на север от пгт. Старый Крым Мариупольского района на глубине 10 км.

Подземные толчки ощутили и жители Бердянска, Новоазовска, Донецка. Также они распространились по побережью Азовского моря.

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