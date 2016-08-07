Мариуполь всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6
Подземные толчки не повлекли за собой жертв или разрушений.
В Мариуполе и близлежащих населенных пунктах Донецкой области произошло землетрясение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
Жертв среди населения и разрушений с последствиями землетрясения нет, остальные обстоятельства пока выясняются.
По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло около 11:15. Эпицентр землетрясения находился в 78 км на юг от Донецка и в 21 км на север от пгт. Старый Крым Мариупольского района на глубине 10 км.
Судя по соцсетях толчки ощущались не только в #Мариуполь, но и в #Бердянск, #Куйбышево, #Новоазовск, #Мелитополь и даже в #Донецк— em vm (@EmMemvm) August 7, 2016
Подземные толчки ощутили и жители Бердянска, Новоазовска, Донецка. Также они распространились по побережью Азовского моря.
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