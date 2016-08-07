Из-за наводнения в пакистанском Карачи погибли 15 человек, большинство - от ударов током

15 человек стали жертвами наводнения в крупнейшем пакистанском мегаполисе Карачи, причем 10 из них лишились жизни из-за ударов током.

Из-за наводнения в Карачи погибли 15 человек / dawn.com

Как сообщает пакистанская газета Dawn, 3 умерших погибли в результате обрушения стен зданий, еще двое людей утонули.

Новый премьер-министр провинции Синд, где расположен Карачи, посетил затопленные районы и пообещал нормализовать жизнь портового мегаполиса, в частности восстановить электроснабжение, которого лишилась значительная часть города.

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Сильнейшие ливни обрушились на пакистанское побережье еще 4 августа.

Дневная температура в Карачи в эти дни составляет 32-34 градуса.

За время циклона в мегаполисе были выведены из строя около 400 электрических кабелей.