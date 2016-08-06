Пожар в раю: в Испании продолжают ликвидировать последствия неумышленного поджога в лесу (фоторепортаж)

В Испании продолжают ликвидировать последствия лесного пожара на острове Пальма.

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Вот так этот живописный остров выглядит после пожара, в результате которого погиб лесник, а около 700 человек были эвакуированы.

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Как сообщал Погода УНИАН, пожар на острове Пальма (Испания) начался в среду, 3 августа.

Позже полиция задержала 27-летнего гражданина Германии, который признался в неумышленном поджоге.