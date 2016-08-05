В Новом Орлеане прошел разрушительный торнадо (видео)

16:20, 5 августа 2016
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Торнадо разрушил несколько домов, 30 тыс. пользователей остались без электричества.

nola.com
В Новом Орлеане прошел разрушительный торнадо / nola.com

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) прошел торнадо, который разрушил несколько зданий, сообщает Independent.

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Торнадо пронесся днем 4 августа в одном из старейших районов города – Треме, снося за собой крыши зданий.

По сообщениям спасателей, в результате стихии обошлось без жертв, несколько людей получили незначительные травмы.

Как сообщал УНИАН, 3 августа на юге провинции Манитоба (Канада) прошел сильный ливень с градом, также были замечены два торнадо.

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