Спасатели предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности 6-12 августа

14:59, 5 августа 2016
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До следующей пятницы в Украине сохранится пожарная опасность 5 класса.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, температура поднимется до +37°

"6-12 августа в большинстве районов южных, Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, местами в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Луганской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на выходных в Украину придет экстремальная жара, температура поднимется до +37°.

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