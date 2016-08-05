В Испании вспыхнул лесной пожар, есть жертвы

На испанском острове Пальма вспыхнул пожар, один человек погиб.

Reuters

На острове Пальма (Испания) в среду, 3 августа, начался лесной пожар, в результате которого погиб лесник, сообщает Reuters.

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С острова эвакуировали около 700 человек.

Полиция задержала 27-летнего гражданина Германии, который признался в неумышленном поджоге. По информации испанских СМИ, он пытался сжечь туалетную бумагу.

Напомним, из-за лесного пожара, который быстро распространяется в штате Монтана (США), местные власти эвакуировали 500 семей. Пожар, который получил название "Рычащий лев", начался в минувшее воскресенье недалеко от Гамильтона.