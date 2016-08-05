Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, температура поднимется до +37°

На украинских дорогах температура поднимется до +37°, осадков синоптики не обещают.

На дорогах Украины до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +31°...+34°. В воскресенье на одесском направлении без осадков, до +36°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня небольшая облачность, температура в дороге +26°... +31°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +33°. В воскресенье на этом направлении малооблачно, температура в дороге +20°...+28°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня солнечно. Температура в дороге +27°...+30°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +29°...+33°. В воскресенье практически без осадков, до +35°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +28°...+33°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье ясная погода, до +37°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +30°… +31°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье малооблачно, температура до 28 градусов тепла.

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