Водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, температура поднимется до +37°
На украинских дорогах температура поднимется до +37°, осадков синоптики не обещают.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +31°...+34°. В воскресенье на одесском направлении без осадков, до +36°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня небольшая облачность, температура в дороге +26°... +31°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +33°. В воскресенье на этом направлении малооблачно, температура в дороге +20°...+28°.
На выходных в Украину придет экстремальная жара: температура поднимется до +37° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня солнечно. Температура в дороге +27°...+30°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +29°...+33°. В воскресенье практически без осадков, до +35°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +28°...+33°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье ясная погода, до +37°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +30°… +31°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье малооблачно, температура до 28 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°