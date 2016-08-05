На выходных в Украину придет экстремальная жара: температура поднимется до +37° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине будет жаркая погода, осадков не ожидается.
В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +14°...+28°.
Сегодня в Украине жара до +34°, без осадков (карта)
Во Львове завтра малооблачно, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также без осадков, +9°...+23°.
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +16°, днем +33°. В воскресенье ночью +11°, днем +26°.
В Виннице в субботу ясно, температура воздуха +17°...+30°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье также без осадков, температура +19°...+36°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье +18°...+34°, небольшая облачность.
В Днепре малооблачно. Температура ночью +21°, днем +36°. В воскресенье похожие погодные условия, температура воздуха +19°...+37°.
В Симферополе завтра гроза, +21°...+33°. В воскресенье +22°...+35°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +22°, днем +36°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +36°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье температура до +36°, солнечно.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье 21°...+35°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадко, температура до +23°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +14°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +17°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу малооблачно, температура +25°. В воскресенье температура днем +23°, без осадков.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +28°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +16° …+23°.
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +33°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +35°. В воскресенье температура до +35°, малооблачно.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°