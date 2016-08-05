На выходных в Украину придет экстремальная жара: температура поднимется до +37° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине будет жаркая погода, осадков не ожидается.

На выходных в Украине до +37° / igormelika.com.ua

В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +14°...+28°.

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Во Львове завтра малооблачно, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также без осадков, +9°...+23°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +16°, днем +33°. В воскресенье ночью +11°, днем +26°.

В Виннице в субботу ясно, температура воздуха +17°...+30°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье также без осадков, температура +19°...+36°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье +18°...+34°, небольшая облачность.

Прогноз на 6 августа / УНИАН

Прогноз на 7 августа / УНИАН

В Днепре малооблачно. Температура ночью +21°, днем +36°. В воскресенье похожие погодные условия, температура воздуха +19°...+37°.

В Симферополе завтра гроза, +21°...+33°. В воскресенье +22°...+35°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +22°, днем +36°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +36°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье температура до +36°, солнечно.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье 21°...+35°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадко, температура до +23°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +14°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +17°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу малооблачно, температура +25°. В воскресенье температура днем +23°, без осадков.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +28°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +16° …+23°.

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В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +33°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +35°. В воскресенье температура до +35°, малооблачно.

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