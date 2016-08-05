В Китае из-за тайфуна "Нида" эвакуировали 7 тыс. человек

11:12, 5 августа 2016
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Из-за тайфуна "Нида" в провинции Гуйчжоу эвакуировали 7 тыс. человек.

Reuters
Reuters

Власти китайской провинции Гуйчжоу эвакуировали из опасных районов около 7 тыс. жителей из-за тайфуна "Нида". Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао", передает ТАСС.

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Дожди продолжаются в провинции со среды. В отдельных районах за это время выпало более 240 мм осадков. Повреждены почти 400 жилых домов, нанесен ущерб около 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Напомним, по меньшей мере 164 человека погибли в десяти регионах Китая в результате ливней и вызванных ими наводнений.

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