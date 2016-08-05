Мощный шторм прошел в Миннесоте (фото)

10:16, 5 августа 2016
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Шторм нанес значительные разрушения на севере штата.

facebook.com Paul Bunyan Land
Шторм прошел в американской Миннесоте / facebook.com Paul Bunyan Land

На севере штата Миннесота (США) прошел мощный шторм, которые принес значительные разрушения, сообщает kare11.com.

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Порывы ветра достигали 112 км в час. Деревья обрушились на аттракционы и палатке на ежегодной ярмарке, которая проходила в городе Брейнерд.

Ветру удалось даже повалить статую, которая весит более 2700 кг, и которая, по словам владельцев парка, за последние 13 лет "не сдвинулась ни на дюйм".

Напомним, 21 июля в результате сильного шторма, который обрушился на американский штат Миннесота (США), погибли два человека.

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