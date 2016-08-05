Мощный шторм прошел в Миннесоте (фото)
Шторм нанес значительные разрушения на севере штата.
На севере штата Миннесота (США) прошел мощный шторм, которые принес значительные разрушения, сообщает kare11.com.
В канадской провинции Манитоба пронеслись два торнадо (видео)
Порывы ветра достигали 112 км в час. Деревья обрушились на аттракционы и палатке на ежегодной ярмарке, которая проходила в городе Брейнерд.
Ветру удалось даже повалить статую, которая весит более 2700 кг, и которая, по словам владельцев парка, за последние 13 лет "не сдвинулась ни на дюйм".
Some of the aftermath from the storm lastnight on East Gull Lake in Nisswa. pic.twitter.com/qr3GpUUjD8— Jordan Brown (@JBrown507) August 4, 2016
Напомним, 21 июля в результате сильного шторма, который обрушился на американский штат Миннесота (США), погибли два человека.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+16°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+17°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+16°... +9°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 81 %
Давление: 749 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 4.8 км
Фаза луны:
Лента новостей