Мощный шторм прошел в Миннесоте (фото)

На севере штата Миннесота (США) прошел мощный шторм, которые принес значительные разрушения, сообщает kare11.com.

Порывы ветра достигали 112 км в час. Деревья обрушились на аттракционы и палатке на ежегодной ярмарке, которая проходила в городе Брейнерд.

Ветру удалось даже повалить статую, которая весит более 2700 кг, и которая, по словам владельцев парка, за последние 13 лет "не сдвинулась ни на дюйм".

