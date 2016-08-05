Индийские спасатели обнаружили 13 тел погибших в результате обрушения моста

Всего пропавшими без вести признаны 42 человека.

Всего пропавшими без вести признаны 42 человека / twitter.com @indiannavy

Спасатели обнаружили 13 тел погибших в результате обрушения моста, которое произошло 3 августа на западе Индии, всего пропавшими без вести признаны 42 человека.

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Об этом сообщил главный министр штата Махараштра, в котором произошла трагедия, Девендра Фаднави, передает ТАСС.

"Из воды пока извлечены 13 тел, многие из них были унесены более чем на сто километров в Аравийское море. Пропавшими считаются 42 человека, поэтому поиски будут продолжены", - сказал главный министр.

Отметим, ранее сообщалось о 22 пропавших.

Напомним, 3 августа из-за обвала моста в Индии в воду упали два автобуса с пассажирами.