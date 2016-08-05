В столице сегодня осадков не ожидается, днем до +30°

08:30, 5 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 августа в Киеве воздух прогреется до +30°, осадков не ожидается. 

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.

На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков

Сегодня солнце в столице взошло в 05:32, а закатится в 20:34.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Украине днем до +34°, осадков синоптики не обещают.

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