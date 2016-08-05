Сегодня в Украине жара до +34°, без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 августа в Украине днем до +34°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / vividscreen.info

В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.

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Во Львове 5 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +29°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +32°, ветер переменный, до 4.6 м/с.

Сегодня в стране до +34° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +29°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня ясно. Температура днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.7 м/с.

В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +32°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в пятницу ясно, днем +30°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +30°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

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