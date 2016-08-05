Сегодня в Украине жара до +34°, без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 августа в Украине днем до +34°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.
На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков
Во Львове 5 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +29°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +32°, ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +29°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня ясно. Температура днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.7 м/с.
В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +32°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в пятницу ясно, днем +30°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +30°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°