В канадской провинции Манитоба пронеслись два торнадо (видео)

На юге провинции Манитоба были замечены два торнадо.

В канадской провинции Манитоба пронеслись два торнадо / twitter.com @shannbil

На юге провинции Манитоба (Канада) прошел сильный ливень с градом, также были замечены два торнадо, сообщает CBC News.

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Оба торнадо прошли вечером 3 августа.

Стихия повалила опоры линий электропередач и поломала деревья. В городе Модерн порывы ветра достигали 111 км в час.

Метеорологи сообщают, что в регионе выпало большое количество осадков, жители делились фотографиями затопленных улиц в социальных сетях.

Напомним, тропический шторм "Эрл" над Карибским морем достиг силы урагана первой категории по шкале Саффира-Симсона.