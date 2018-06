В канадской провинции Манитоба пронеслись два торнадо (видео)

На юге провинции Манитоба (Канада) прошел сильный ливень с градом, также были замечены два торнадо, сообщает CBC News.

Оба торнадо прошли вечером 3 августа.

Стихия повалила опоры линий электропередач и поломала деревья. В городе Модерн порывы ветра достигали 111 км в час.

Метеорологи сообщают, что в регионе выпало большое количество осадков, жители делились фотографиями затопленных улиц в социальных сетях.

