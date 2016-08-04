В канадской провинции Манитоба пронеслись два торнадо (видео)
На юге провинции Манитоба были замечены два торнадо.
На юге провинции Манитоба (Канада) прошел сильный ливень с градом, также были замечены два торнадо, сообщает CBC News.
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Оба торнадо прошли вечером 3 августа.
Стихия повалила опоры линий электропередач и поломала деревья. В городе Модерн порывы ветра достигали 111 км в час.
Метеорологи сообщают, что в регионе выпало большое количество осадков, жители делились фотографиями затопленных улиц в социальных сетях.
More from the #mbstorm in #Morden tonight #sheets pic.twitter.com/1l1zo2YZc0— Marlin Froese (@mangoFroese) August 4, 2016
Напомним, тропический шторм "Эрл" над Карибским морем достиг силы урагана первой категории по шкале Саффира-Симсона.
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