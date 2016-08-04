В Киеве завтра до +31°, осадков не ожидается
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +31°.
К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.
На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков
Ветер переменный, до 2.4 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.
Как сообщал УНИАН, 5 августа в Украине температура поднимется до +34°, осадков не ожидается.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 81 %
Давление: 749 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 4.8 км
Фаза луны:
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