В Киеве завтра до +31°, осадков не ожидается

19:00, 4 августа 2016
1407
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +31°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра в Киеве до +31° /  holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков

Ветер переменный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Украине температура поднимется до +34°, осадков не ожидается.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей