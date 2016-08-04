В Киеве завтра до +31°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +31°.

Завтра в Киеве до +31° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

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Ветер переменный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Украине температура поднимется до +34°, осадков не ожидается.

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