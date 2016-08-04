В пятницу в Украине без осадков, днем температура до +34° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 августа в Украине температура поднимется до +34°, осадков не ожидается.

В Укриане завтра без осадков / ukraina.ucoz.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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Во Львове 5 августа осадков не ожидается, ночью +15°, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +33°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.4 м/с.

В Виннице в пятницу небольшая облачность. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +18°, днем +32°, ветер переменный, слабый.

Завтра в стране до +34° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +34°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью +19°, днем +30°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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