В пятницу в Украине без осадков, днем температура до +34° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 августа в Украине температура поднимется до +34°, осадков не ожидается.
В Киеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков
Во Львове 5 августа осадков не ожидается, ночью +15°, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +33°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.4 м/с.
В Виннице в пятницу небольшая облачность. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +18°, днем +32°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.
В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +34°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.5 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью +19°, днем +30°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°