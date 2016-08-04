Из-за урагана "Эрл" погибли минимум 9 человек

14:58, 4 августа 2016
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В Гаити и Доминиканской Республике от урагана "Эрл" уже погибли девять человек.

Reuters
Reuters

Из-за тропического урагана "Эрл" в Гаити и Доминиканской Республике погибли не менее девяти человек, сообщает Русская служба BBC.

Сейчас "Эрл" приблизился к территории Белиза в Центральной Америке. Местные власти предупреждают о возможных оползнях и наводнениях, а также о перебоях с подачей электроэнергии и повреждениях домов.

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Сильные дожди также наблюдаются в соседнем Гондурасе, ухудшение погоды ожидается в Гватемале и Мексике.

Жителям городов и селений в прибрежной полосе Белиза рекомендовано переждать непогоду подальше от берега и воспользоваться временными приютами на случай шторма.

Власти распорядились закрыть международный аэропорт столицы страны, также были закрыты национальные парки и заповедники.

По прогнозам метеорологов, ураган "Эрл" будет постепенно ослабевать по мере удаления от побережья.

Напомним, власти мексиканского штата Кинтана-Роо в среду вечером эвакуировали жителей нескольких прибрежных районов в связи с приближением урагана "Эрл"

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