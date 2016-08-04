Спасатели призывают украинцев соблюдать правила безопасности во время грозы

В течение нескольких дней были зафиксированы пожары в жилом секторе, вызванных разрядом молнии.

Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели напоминают гражданам основные правила безопасности во время грозы.

Если вы находитесь в помещении:

- немедленно закройте все форточки, окна, двери;

- выключите электроприборы из розетки;

- находитесь подальше от окон, любых металлических предметов;

- в квартирах не пользуйтесь водопроводом;

- воздержитесь от звонков по телефону, но если это необходимо - сделайте звонок сразу после очередного грозового разряда.

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Если гроза застала вас на улице, в поле, на реке:

- не прячьтесь в небольших сооружениях, палатках, под одиночными деревьями - лучше спрятаться в любом углублении;

- бежать в убежище следует небыстро и слегка пригнувшись;

- не ложитесь на землю, сядьте, немного склонив голову;

- отключите мобильный телефон;

- сложите зонт;

- если гроза застала вас в лодке на водоеме, безопаснее выбраться из воды на берег; если это невозможно, то старайтесь сидеть в лодке неподвижно, вытянув весла, а вплавь следует добираться медленно, не размахивая руками.