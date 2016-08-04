МИД советует украинцам воздержаться от поездок в горные районы Индии и Непала из-за наводнений

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины во время поездок в Индию и Непал воздержаться от посещения горных районов в этих странах.

Reuters

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, в связи с продолжающимися муссонными дождями, вызвавшими наводнения и оползни в горных районах Индии и Непала, жертвами которых стали уже несколько десятков человек в каждой из этих стран, украинцам советуют воздержаться от посещения горных районов Индии (штаты Уттаракханд и Химачал-Прадеш и северо-восточные регионы) и Непала до улучшения погодных условий.

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В случае пребывания в указанной местности МИД рекомендует украинцам не отдаляться от маршрута главных автомобильных трасс.

"Следует помнить, что период муссонов длится ежегодно с июня по сентябрь и во время него необходимо избегать путешествий в высокогорные районы этих стран", - подчеркивается в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по номерам телефонов: +91-11-2614-60-41, +91-92-0550-71-57 ("горячая линия" ПУ) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Напомним, как минимум 22 человека пропали без вести в результате обрушения автомобильного моста на западе Индии.