На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков
Сегодня и в пятницу на украинских дорогах ожидается жаркая погода, осадков практически не ожидается.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +27°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, осадков не ожидается.
На трассе Киев - Ужгород в четверг небольшая облачность, температура в дороге +25° … +30°. В пятницу без осадков, температура до +32°.
В Украине сегодня до +33°, практически без осадков (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, в Запорожской и Донецкой областях ожидаесть дождь с грозой. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +34°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +28°. 5 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать солнечная погода, температура +27°… +31°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +31°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+16°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+17°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+16°... +9°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+19°... +8°