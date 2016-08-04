На автодорогах Украины ожидается жара до +34°, практически без осадков

13:00, 4 августа 2016
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Сегодня и в пятницу на украинских дорогах ожидается жаркая погода, осадков практически не ожидается.

Фото УНИАН
На автодорогах Украины жара до +34° / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +27°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, осадков не ожидается.

На трассе Киев - Ужгород в четверг небольшая облачность, температура в дороге +25° … +30°. В пятницу без осадков, температура до +32°.

В Украине сегодня до +33°, практически без осадков (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, в Запорожской и Донецкой областях ожидаесть дождь с грозой. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +34°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +28°. 5 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать солнечная погода, температура +27°… +31°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +31°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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