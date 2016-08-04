На севере Китая установилась экстремальная жара

12:03, 4 августа 2016
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В автономном районе Внутренняя Монголия температура поднялась выше 44°.

Reuters
Reuters

В городе Хулун-Буир, который находится в автономном районе Внутренняя Монголия (Китай), установилась экстремальная жара, передает china.org.cn.

В Японии за неделю более 3700 человек были госпитализированы с тепловыми ударами

Температура достигла 44,1°, что является рекордом для города.

Из-за жары в городе увеличились случаи тепловых ударов, инсультов. Под угрозой находятся также крупнейшие в Китае площади посевов.

Напомним, в Японии за неделю по меньшей мере 4,1 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, восемь из них скончались.

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