На севере Китая установилась экстремальная жара

В автономном районе Внутренняя Монголия температура поднялась выше 44°.

Reuters

В городе Хулун-Буир, который находится в автономном районе Внутренняя Монголия (Китай), установилась экстремальная жара, передает china.org.cn.

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Температура достигла 44,1°, что является рекордом для города.

Из-за жары в городе увеличились случаи тепловых ударов, инсультов. Под угрозой находятся также крупнейшие в Китае площади посевов.

Напомним, в Японии за неделю по меньшей мере 4,1 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, восемь из них скончались.