В Индонезии сразу три вулкана начали извергать пепел
Три вулкана в Индонезии начали извергать пепел, в аэропортах отменили ряд рейсов.
В Индонезии вулканы Ринджани, Синабунг и Гамалама начали извергаться, передает The Weather Channel.
Вулкан Ключевской на Камчатке снова извергает пепел
Сообщается, что из-за извержений авиасообщение было нарушено в аэропорту имени султана Бабуллы и национальном аэропорту Ломбок.
Представитель агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщил, что во вторник Гамалама и Синабург снова начали извергаться. Фермы, которые находятся рядом с вулканами, покрылись пеплом. Но близлежащие города и деревни были вне опасности.
Напомним, при облете вулкана на Гавайях журналисты заметили, что в его кратере лава образовала светящийся "смайлик".
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