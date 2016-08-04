В Индонезии сразу три вулкана начали извергать пепел

Три вулкана в Индонезии начали извергать пепел, в аэропортах отменили ряд рейсов.

Reuters

В Индонезии вулканы Ринджани, Синабунг и Гамалама начали извергаться, передает The Weather Channel.

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Сообщается, что из-за извержений авиасообщение было нарушено в аэропорту имени султана Бабуллы и национальном аэропорту Ломбок.

Представитель агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщил, что во вторник Гамалама и Синабург снова начали извергаться. Фермы, которые находятся рядом с вулканами, покрылись пеплом. Но близлежащие города и деревни были вне опасности.

Напомним, при облете вулкана на Гавайях журналисты заметили, что в его кратере лава образовала светящийся "смайлик".