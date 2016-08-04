Мощный ливень затопил Сухуми
На грузинский город Сухуми обрушился сильный ливень.
В результате мощного ливня оказался затопленным город Сухуми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.
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Ливень в городе продолжался более двух часов. Из-за этого из берегов вышли реки Сухумка, Басла и Адзапш.
Большая часть Сухуми обесточена. Пострадавших нет. В городе Новый Афон и в Сухумском районе оказались под водой хозяйства.
Как сообщал УНИАН, в Харькове прошел мощный ливень. По улицам "плавали" авто, затопило рынок, из-за непогоды обрушился дом.
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