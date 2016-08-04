Тропический шторм "Эрл" превратился в ураган, в Мексике началась эвакуация (фоторепортаж)

09:18, 4 августа 2016
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Тропический шторм "Эрл" над Карибским морем достиг силы урагана первой категории по шкале Саффира-Симсона.

Reuters
Reuters

Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами, расположенный в Майами (штат Флорида), передает ТАСС.

Скорость ветра в пределах урагана достигает 120 км в час.

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"Во время полета самолета Национального управления океанических и атмосферных исследований США было установлено, что "Эрл" стал ураганом", - говорится в сообщении.

Власти мексиканского штата Кинтана-Роо в среду вечером эвакуировали жителей нескольких прибрежных районов в связи с приближением урагана. В безопасные зоны были доставлены 78 семей из муниципалитетов, граничащих с государством Белиз.

Кроме того, государственная нефтегазовая компания Pemex начала вывозить своих сотрудников с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе.

По данным Национальной метеорологической службы Мексики, "Эрл" находится примерно в 130 км от города Четумаль на карибском побережье страны и движется на запад. Скорость ветра в его пределах достигает 33,3 метра в сек с порывами до 41,6 метра в сек. Ожидается, что уже в ближайшие часы он обрушит мощные ливни на Белиз и ряд районов Мексики. В штатах Кинтана-Роо, Табаско, Кампече, Юкатан и Чьяпас силы гражданской обороны были переведены в режим особой готовности.

В Гватемале и Гондурасе власти отменили занятия в школах, расположенных в потенциально уязвимых районах. Кроме того, в Гондурасе прекратили работу международные аэропорты в городе Ла-Сейба и на острове Роатан.

Напомним, общий экономический ущерб от тайфуна "Нида" в Китае составил $76,9 млн.

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